Meteo Toscana: domani e giovedì rischio piogge e rovesci

Rischio maltempo nei giorni che precedono il 1° maggio. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvolo per locali nubi basse mattutine sulla costa, per il transito di velature e per il modesto sviluppo di addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie (massime al di sopra delle medie del periodo).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o velato; nel pomeriggio temporanei addensamenti con possibilità di isolati rovesci, in particolare in Appennino.

Venti: deboli meridionali in rotazione a nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 30 in mattinata nuvoloso con possibilità di locali brevi piogge; nel pomeriggio ampie schiarite sulle zone centro-settentrionali, residui addensamenti su quelle meridionali.

Venti: moderati da nord-est con locali forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta mossi al largo.

Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie o in calo.

Venerdì 1° maggio sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati da nord-est con possibili forti raffiche.

Mari: poco mossi sotto

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.