Meteo Toscana: la prossima settimana inizia con rovesci e temporali

Fase di maltempo lunedì 13 aprile. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nubi basse e locali nebbie fino alle prime ore della mattina su costa settentrionale, Valdarno Medio e Inferiore. Poco nuvoloso o velato nel pomeriggio-sera.

Venti: deboli in prevalenza occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti in mattinata sulla costa, nel pomeriggio sull’Appennino.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento le massime con punte di 24-26 °C in pianura.

Domenica 12 velato in mattinata, nuvoloso o molto nuvoloso dal pomeriggio, quando non si escludono isolate piogge nell’interno.

Venti: deboli da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento ad eccezione delle zone appenniniche ed orientali; punte di 26-28 °C nell’interno.

Lunedì 13 nuvoloso con possibilità di rovesci e locali temporali, in particolare dal pomeriggio.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in calo le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.