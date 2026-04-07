Meteo Toscana: nuovo peggioramento all’orizzonte

Nuova fase di maltempo all’orizzonte. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli meridionali con rinforzi pomeridiani.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento le massime. Punte di 23-25°C.
Giovedì 9 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli da ovest sud-ovest.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime sulle zone più occidentali.
Venerdì 10 peggioramento, possibili precipitazioni dal pomeriggio.
Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali.
Mari: in aumento a mossi.
Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.