Meteo Toscana: nuovo peggioramento lunedì 20 aprile

Oggi e domani tregua dal maltempo, con nuovo peggioramento atteso lunedì 20 aprile. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi più consistenti sui rilievi di nord-ovest associati a occasionali piovaschi.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio su Arcipelago e costa centro meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata nuvolosità di tipo medio-alto in transito e addensamenti in Appennino.

Venti: deboli, in prevalenza occidentali. Moderati sui rilievi.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 20 modesto peggioramento con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in particolare sulle zone centrali e settentrionali; possibili isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale più probabili nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili con componente occidentali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi altrove.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in diminuzione.

Martedì 21 variabile con precipitazioni sparse più probabili e frequenti nel pomeriggio e sulle zone interne.

Venti: deboli variabili

Mari: poso mossi.

Temperature: stazionarie.

Mercoledì 22 soleggiato con residui addensamenti mattutini.

Venti: tra deboli e moderati nord orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve flessione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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