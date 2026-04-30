Meteo Toscana: oggi massime in calo sensibile nell’interno

Cielo sereno o poco nuvoloso, ma con temperature in calo. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi inizialmente nuvoloso con possibilità di locali deboli precipitazioni in prossimità dei crinali appenninici in esaurimento in mattinata; nel pomeriggio in prevalenza sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati da nord-est con locali forti raffiche.
Mari: poco mossi sottocosta mossi al largo.
Temperature: minime in leggero aumento, massime in calo sensibile nell’interno, stazionarie o in locale aumento lungo la costa.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati da nord-est con possibili forti raffiche.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo in attenuazione.
Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve calo lungo la costa.
Sabato 2 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli settentrionali con componente di brezza lungo costa.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime stazionarie o in locale calo nei fondovalle; massime in sensibile aumento nelle zone interne e in lieve calo sulla costa centro-meridionale.
Domenica 3 aumento delle nubi alte e stratificate (prevalentemente velature).
Venti: deboli meridionali, in rinforzo di Scirocco lungo la costa.
Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento al largo.
Temperature: in lieve aumento.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.