Meteo Toscana: oggi rovesci pomeridiani in Appennino

Rischio maltempo pomeridiano sui rilievi. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi ed in particolare in Appennino dove non si escludono isolati e brevi rovesci. In serata poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti in Appennino.

Venti: deboli meridionali in rotazione a nord est a partire dalle zone settentrionali in lenta estensione al resto della regione.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento sui versanti occidentali (lieve calo in Alto Mugello).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani inizialmente molto nuvoloso con possibilità di locali deboli precipitazioni su Alto Mugello, in prossimità dei crinali appenninici in esaurimento in mattinata; nel pomeriggio in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati da nord-est con locali forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta mossi al largo.

Temperature: minime in leggero aumento, massime in calo sensibile nell’interno, stazionarie o in locale aumento lungo la costa.

Venerdì 1° maggio sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati da nord-est con possibili forti raffiche.

Mari: poco mossi sotto

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie.

Sabato 2 soleggiato.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.