Meteo Toscana: oggi temporali e temperature in calo

Ancora maltempo tra oggi e domani. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche temporalesche, più probabili dalla tarda mattina e nel pomeriggio e sulle zone centro meridionali. Miglioramento in serata.

Venti: deboli o moderati orientali, di Scirocco in Maremma.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione in particolare sottocosta e dal pomeriggio.

Temperature: in ulteriore lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani parzialmente nuvoloso con residue precipitazioni sulle zone appenniniche in mattinata. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone interne meridionali.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: massime in aumento specie sulle zone occidentali.

Giovedì 16 sereno o poco nuvoloso al mattino con addensamenti sui rilievi appenninici. Moderato aumento di nubi cumuliformi nel pomeriggio sulle zone interne dove saranno possibili brevi e isolati rovesci. Ampie schiarite in serata.

Venti: deboli o al più moderati da nord est nell’interno, di Maestrale sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Venerdì 17 sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino nel pomeriggio, dove non si escludono isolati rovesci.

Venti: deboli in prevalenza da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.