Meteo Toscana: oggi temporali tra Arezzo e Siena

Attenzione alla fase di maltempo attesa dalla tarda mattinata di oggi, in particolare tra le province di Arezzo e Siena. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto al centro nord con isolate e deboli piogge al primo mattino, poco o parzialmente nuvoloso al sud. Aumento dell’instabilità dalla tarda mattinata con precipitazioni più sparse sparse e più frequenti sulle zone interne dove potranno assumere anche carattere temporalesco, in particolare tra le province di Arezzo e Siena. Miglioramento in serata con fenomeni residui e isolati.

Venti: deboli variabili.

Mari: in prevalenza poso mossi.

Temperature: massime in calo, specialmente nelle zone interne e appenniniche.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso fino alle prime ore del mattino con tendenza ad attenuazione della nuvolosità a partire da nord già nel corso della mattinata, con ampie schiarite dal pomeriggio. Isolate e deboli piogge tra la notte e le prime ore del mattino sulle zone occidentali.

Venti: moderati da nord est con locali raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo.

Giovedì 23 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o al più moderati settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

Venerdì 24 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza

Mari: poco mossi

Temperature: in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.