Meteo Toscana: Pasqua con punte di +25°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli da nord est. Fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa.
Mari: poco mossi o localmente mossi.
Temperature: minime in sensibile calo, massime in aumento nell’interno con punte di 22-24°C; in lieve calo sulla costa (19-20°C).
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani, Pasqua, atteso cielo sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli occidentali con rinforzi nel pomeriggio.
Mari: poco mossi.
Temperature: in aumento, punte di 23-25 gradi.
Lunedì 6 poco nuvoloso per transito di nuvolosità in prevalenza medio-alta. Possibili banchi di nebbia o nubi basse fino alle prime ore del mattino sul Valdarno Inferiore e Medio.
Venti: deboli in prevalenza occidentali con rinforzi pomeridiani.
Mari: poco mossi.
Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo.
Martedì 7 sereno o poco nuvoloso. Possibili nubi basse fino alle prime ore del mattino su Valdarno Inferiore e Medio.
Venti: deboli.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.