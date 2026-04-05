Meteo Toscana: Pasqua e Pasquetta con cielo sereno o poco nuvoloso

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi, Pasqua, sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli occidentali con rinforzi nel pomeriggio.
Mari: poco mossi.
Temperature: in aumento, punte di 23-25 gradi.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani, Pasquetta, poco nuvoloso per transito di nuvolosità in prevalenza medio-alta. Possibili banchi di nebbia o nubi basse fino alle prime ore del mattino su costa nord, Valdarno Inferiore e Valdarno Medio.
Venti: deboli in prevalenza occidentali con rinforzi pomeridiani.
Mari: poco mossi.
Temperature: in lieve calo le massime. Punte di 22-23°C nell’interno.
Martedì 7 sereno o poco nuvoloso. Possibili nubi basse fino alle prime ore del mattino su costa nord, Valdarno Inferiore e Valdarno Medio.
Venti: deboli.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
Mercoledì 8 sereno o poco nuvoloso. Possibili nubi basse fino alle prime ore del mattino su costa nord, Valdarno Inferiore e Valdarno Medio.
Venti: deboli meridionali con rinforzi pomeridiani.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento le massime. Punte di 23-25°C.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.