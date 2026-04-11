Meteo Toscana: peggioramento da domani, tornano rovesci e temporali

Al via fase di maltempo da domani. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane in prossimità dei rilievi.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve locale aumento.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo velato con addensamenti in Appennino dove, nel pomeriggio, non si escludono isolati e brevi rovesci. In serata nuvoloso o molto nuvoloso.
Venti: deboli da nord-est sulle zone settentrionali e da est sud est altrove.
Mari: poco mossi.
Temperature: quasi stazionarie o in locale lieve aumento.
Lunedì 13 nuvoloso o coperto con possibilità di rovesci e locali temporali, in particolare dal pomeriggio.
Venti: deboli-moderati da est nord-est.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.
Temperature: minime in sensibile aumento, massime in sensibile calo.
Martedì 14 nuvoloso con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.
Venti: moderati o forti da nord-est.
Mari: mossi a largo, poco mossi sottocosta.
Temperature: in calo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.