Meteo Toscana: rovesci e temporali pomeridiani

Il maltempo si concentra nelle ore pomeridiane, con rovesci e temporali. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso con residue precipitazioni sulle zone appenniniche in mattinata. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone interne meridionali.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: massime in aumento specie sulle zone occidentali.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso al mattino con addensamenti sui rilievi appenninici. Moderato aumento di nubi cumuliformi nel pomeriggio sulle zone interne dove saranno possibili brevi e isolati rovesci. Ampie schiarite in serata.

Venti: deboli o al più moderati da nord est nell’interno, di Maestrale sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Venerdì 17 sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino nel pomeriggio, dove non si escludono isolati rovesci.

Venti: deboli in prevalenza da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore aumento.

Sabato 18 sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità sull’Appennino settentrionale con possibili locali brevi rovesci o temporali.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi da nord ovest nel pomeriggio su Arcipelago e costa centro meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.