Meteo Toscana: rovesci pomeridiani oggi e domani, domenica nuovo peggioramento

Mentre tra oggi e domani il maltempo si concentra nelle ore pomeridiane, un nuovo peggioramento è atteso domenica 19 aprile. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso al mattino con addensamenti sui rilievi appenninici. Moderato aumento di nubi cumuliformi nel pomeriggio sulle zone interne dove saranno possibili brevi e isolati rovesci. Ampie schiarite in serata.

Venti: deboli o al più moderati da nord est nell’interno, di Maestrale sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino nel pomeriggio, dove non si escludono isolati rovesci.

Venti: deboli in prevalenza da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore aumento.

Sabato 18 sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità sull’Appennino settentrionale con possibili locali brevi rovesci o temporali.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi da nord ovest nel pomeriggio su Arcipelago e costa centro meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 19 tendenza al peggioramento dal pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.