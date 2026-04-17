Meteo Toscana: rovesci pomeridiani oggi e domani, lunedì nuovo peggioramento

Tra oggi e domani sono possibili rovesci pomeridiani sui rilievi, mentre il maltempo con temporali potrebbe tornare la prossima settimana. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino nel pomeriggio, dove non si escludono isolati rovesci.

Venti: deboli in prevalenza da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime stazionarie o in ulteriore locale aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi più consistenti sui rilievi di nord-ovest associati a occasionali rovesci.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi da nord ovest nel pomeriggio su Arcipelago e costa centro meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 19 sereno o poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata nuvolosità di tipo medio-alto in transito e addensamenti in Appennino.

Venti: deboli, in prevalenza occidentali. Moderati sui rilievi.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 20 tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, in particolare nella seconda parte della giornata, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Venti: deboli-moderati occidentali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi altrove.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.