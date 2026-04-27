Meteo Toscana: temperature massime al di sopra delle medie del periodo

Temperature in aumento, massime al di sopra delle medie del periodo. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in mattinata sereno o velato; dal pomeriggio in prevalenza sereno salvo modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, in particolare sull’Appennino tosco-emiliano.
Venti: deboli variabili.
Mari: poco mossi.
Temperature: in leggero aumento, possibili massime fino a 25-27°C nelle zone interne di pianura.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o velato salvo locali nubi basse al primo mattino sulla costa.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie (massime al di sopra delle medie del periodo).
Mercoledì 29 poco nuvoloso per velature in transito; nubi in Appennino al pomeriggio con possibili brevi rovesci.
Venti: deboli meridionali in rotazione a nord est.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
Giovedì 30 al mattino poco nuvoloso, al pomeriggio nuvoloso in Appennino e sulle zone meridionali della regione.
Venti: deboli o moderati da est.
Mari: poco mossi sottocosta.
Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie o in calo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.