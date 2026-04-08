Meteo Toscana: venerdì 10 aprile pioggia e temperature in calo

Nuova possibile fase di maltempo venerdì 10 aprile. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in prevalenza sereno.
Venti: deboli occidentali con temporanei rinforzi nel pomeriggio.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento le massime. Punte di 24-25°C in pianura.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli da ovest sud-ovest.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime sulle zone più occidentali.
Venerdì 10 nuvolosità in aumento, possibili precipitazioni sulle zone orientali dal pomeriggio.
Venti: in rinforzo dai quadranti orientali, fino a moderati o forti in serata.
Mari: in aumento a mossi.
Temperature: stazionarie o in leggero aumento le minime, in calo le massime.
Sabato 11 soleggiato.
Venti: deboli o moderati da NE.
Mari: poco mossi sottocosta, fino a mossi o molto mossi a largo.
Temperature: minime e massime in sensibile calo su valori inferiori alle medie.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.