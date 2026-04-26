Meteo Toscana: verso punte di +27°C nelle zone interne di pianura

Cielo sereno in Toscana, salvo locali nubi basse o nebbie. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso; locali nubi basse sulle zone settentrionali durante la notte e fino alle prime ore del mattino. Velature in transito nel pomeriggio.

Venti: deboli occidentali, sud-occidentali nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco nuvoloso per nubi basse mattutine e velature in transito. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con possibilità di brevi temporali sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in leggero aumento, possibili massime fino a 25-27°C nelle zone interne di pianura.

Martedì 28 sereno o poco nuvoloso con foschie al mattino e modeste nubi in Appennino durante le ore centrali della giornata.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie (massime al di sopra delle medie del periodo).

Mercoledì 29 poco nuvoloso sulla costa e in arcipelago, parzialmente nuvoloso nelle zone interne con possibilità di locali rovesci sulle aree appenniniche.

Venti: deboli meridionali in rotazione a nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, con contenuto aumento le massime in pianura (26-27°C).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.