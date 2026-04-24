Meteo Toscana: weekend del 25 aprile con cielo sereno o poco nuvoloso

Cielo sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni in Toscana. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli in prevalenza occidentali. In temporaneo rinforzo nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore lieve diminuzione nelle pianure, in lieve aumento altrove. Massime in lieve aumento sui rilievi e sulle zone interne, stazionarie o in lieve diminuzione su costa e zone limitrofe.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani, Festa della Liberazione, sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali, in temporaneo rinforzo pomeridiano.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 26 sereno o poco nuvoloso; locali nubi basse sulle zone settentrionali durante la notte e fino alle prime ore del mattino e sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: deboli occidentali, sud-occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Lunedì 27 poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità convettiva nel pomeriggio sull’Appennino settentrionale con possibili locali brevi temporali.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve aumento sulle pianure settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.