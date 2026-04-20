Meteo Toscana: zone interne nel mirino dei temporali pomeridiani

Il maltempo bersaglia le zone interne oggi e domani, con piogge e temporali pomeridiani. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti a tratti compatti. Possibilità di brevi rovesci o isolati temporali più probabili nelle zone interne.

Venti: deboli variabili con componente occidentali.

Mari: tra poco mossi e localmente mossi.

Temperature: massime in diminuzione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani variabile con precipitazioni sparse più probabili e frequenti nel pomeriggio e sulle zone interne.

Venti: deboli variabili.

Mari: poso mossi.

Temperature: in calo.

Mercoledì 22 sereno o poco nuvoloso.

Venti: tra deboli e moderati nord orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve flessione.

Giovedì 23 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.