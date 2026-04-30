Meteo Trentino, temperature in aumento: dalla Protezione Civile l’invito a prestare attenzione nei pressi dei corsi d’acqua

Il Primo Maggio apre il primo vero fine settimana favorevole alle uscite all’aperto e alle gite fuori porta in Trentino, grazie al sensibile aumento delle temperature massime, secondo quanto previsto da Meteotrentino. Si tratta di una condizione che – anche nelle settimane successive – potrà comportare un’accelerazione dello scioglimento della neve in quota, con il conseguente aumento della portata dei corsi d’acqua. Una dinamica alla quale possono sommarsi variazioni legate anche alla produzione idroelettrica, con incrementi dei livelli di torrenti e fiumi. Per questo motivo, il Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna invita la popolazione a prestare attenzione nel frequentare le aree prossime ai corsi d’acqua, adottando comportamenti prudenti.

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