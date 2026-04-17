Meteo USA, allerta tornado imminente: condizioni esplosive nel Midwest con rischio di fenomeni violenti

Una situazione meteo potenzialmente pericolosa sta prendendo forma tra il Midwest degli Stati Uniti, dove le ultime analisi indicano un rischio elevato di fenomeni severi tra Iowa, Wisconsin, Minnesota e Illinois. Le condizioni atmosferiche sono particolarmente favorevoli allo sviluppo di temporali intensi, con supercelle capaci di generare tornado anche di forte intensità. Secondo le previsioni, il momento più critico sarebbe addirittura imminente, quando l’instabilità e il forte wind shear potrebbero favorire a breve la formazione di strutture temporalesche organizzate. Proprio in queste ore è attesa l’emissione di una tornado watch su un’area piuttosto ampia, a conferma della pericolosità del setup.

I meteorologi americani non escludono la possibilità di tornado significativi, localmente anche di grado EF2 o superiore, soprattutto tra Iowa, Wisconsin e Illinois. Oltre ai tornado, sono attesi anche venti distruttivi e grandinate di grandi dimensioni, con potenziali danni a strutture e coltivazioni.

Un elemento di particolare attenzione riguarda la prosecuzione dei fenomeni anche dopo il tramonto. I temporali potrebbero infatti mantenersi attivi nelle ore notturne, aumentando il rischio per la popolazione, spesso meno preparata a ricevere e reagire rapidamente agli avvisi.

Le autorità americane raccomandano di monitorare costantemente gli aggiornamenti e di consultare più canali possibili per ricevere allerte meteo. In caso di warning, è fondamentale spostarsi rapidamente in un luogo sicuro.