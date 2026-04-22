Meteo Veneto: temperature massime “molto superiori alla media”

Da domani sole e stabilità fino al weekend, con temperature massime superiori alla media. “Fino a mercoledì, la regione si troverà sotto la marginale influenza di correnti debolmente cicloniche convogliate da una bassa pressione sull’Europa orientale: il tempo sarà variabile e a tratti ventilato. Da giovedì tenderà a riaffermarsi un promontorio anticiclonico in espansione da ovest, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato fino al fine settimana, con temperature massime molto superiori alla media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sulle zone montane e pedemontane; per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in calo. In quota venti tesi dai quadranti settentrionali; in pianura fino al pomeriggio moderati o anche tesi da nord-est, in successiva attenuazione; deboli variabili in serata.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, salvo passaggi di nubi medio-alte sui settori centro-orientali, durante le ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore lieve calo o stazionarie in quota; massime in ripresa.

Venti. In quota tesi settentrionali, in pianura deboli dai quadranti occidentali.

Mare. Poco mosso fino a metà giornata, poi calmo o quasi calmo.

Venerdì 24 in prevalenza sereno salvo ingresso di qualche nube alta da nord dal tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, con temperature massime che tenderanno a portarsi sopra la media del periodo.

Venti. In pianura deboli/variabili, a regime di brezza sulla costa. Venti in quota tesi dai quadranti settentrionali.

Mare. Calmo.

Sabato 25 tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura e per sviluppo di innocui cumuli pomeridiani sui rilievi. Temperature minime in ulteriore aumento, massime pressoché stazionarie o localmente in aumento. In quota venti moderati da nord; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Domenica 26 in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per tratti di nuvolosità alta. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota fino al primo mattino residui rinforzi da nord, poi deboli dai quadranti occidentali.

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