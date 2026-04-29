Meteo Veneto: aria fredda e pioggia, poi torna l’alta pressione

Una fase di maltempo caratterizza il Veneto, con l’arrivo di aria più fredda da Nord/Est che porta piogge sparse e un calo delle temperature. A seguire, il progressivo ritorno dell’alta pressione garantirà un miglioramento delle condizioni meteo, con tempo più stabile e valori termici in graduale rialzo nel fine settimana. “Mercoledì piogge modeste/moderate per l’arrivo di aria da nord-est associata ad una circolazione ciclonica con nucleo sulla Russia. Poi torneranno condizioni di alta pressione; tra giovedì e venerdì temperature in prevalenza sotto la media, nel fine settimana invece valori termici prossimi alla media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi sui monti molto nuvoloso o coperto di pomeriggio e rasserenamenti di sera, sulla pianura a partire da nord nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Attese piogge in prevalenza modeste e localmente moderate, più probabili di pomeriggio sui monti e di sera sulla pianura. Temperature: in calo anche sensibile; prima delle piogge sopra la media anche di molto, poi prossime alla media. Venti da nord-est, da tesi/forti a moderati/tesi andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Domani di notte nuvolosità in diminuzione, dal mattino ovunque cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo, eccetto aumenti diurni sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì. Valori sotto la media, anche di molto.

Venti. Da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Mare. Mosso.

Venerdì 1 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo fino al primo mattino e poi in aumento, con differenze anche sensibili rispetto a giovedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.

Mare. Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Sabato 2 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.

Domenica 3 nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in aumento.

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