Meteo Veneto, Arpa: “lunedì lieve cedimento della pressione”

Una fase di tempo stabile e soleggiato sta per interessare il Veneto grazie all’arrivo di un promontorio anticiclonico. Le condizioni rimarranno prevalentemente stabili fino al fine settimana, con temperature in aumento e valori ben superiori alla media stagionale, prima di un possibile lieve peggioramento all’inizio della prossima settimana, soprattutto sulle zone montane. “Il minimo depressionario responsabile della variabilità dei giorni scorsi scorrerà giovedì verso i Balcani, lasciando spazio all’avanzare di un promontorio anticiclonico da ovest. Il tempo diverrà stabile e soleggiato fino al fine settimana, con temperature massime molto superiori alla media. Lunedì lieve cedimento della pressione per l’ingresso di correnti fresche dai quadranti settentrionali, che determinerà maggiore instabilità a partire dalle zone montane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento. Venti in quota tesi settentrionali, in pianura deboli dai quadranti occidentali.

Domani in prevalenza sereno.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, con temperature massime che tenderanno a portarsi sopra la media del periodo.

Venti. In pianura deboli/variabili, a regime di brezza sulla costa. Venti in quota tesi dai quadranti settentrionali.

Mare. Calmo.

Sabato 25 tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di innocui cumuli pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore aumento.

Venti. In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota moderati settentrionali.

Mare. Calmo.

Domenica 26 in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità alta. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota fino al primo mattino residui rinforzi da nord, poi deboli dai quadranti occidentali.

Lunedì 27 sereno o poco nuvoloso in pianura, sulle zone montane la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso della mattinata, con possibilità di qualche precipitazione, specie sui settori dolomitici. Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione. Venti in pianura nella notte fino al mattino deboli/moderati dai quadranti orientali, a tratti anche tesi sulla costa; in quota deboli settentrionali.

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