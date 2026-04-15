Meteo Veneto: breve tregua dal maltempo, domenica pressione in calo

Breve tregua dal maltempo mentre nel weekend è atteso un nuovo peggioramento. “Pressione in aumento e da giovedì la circolazione sarà pienamente anticiclonica, mentre domenica pressione in calo per l’avvicinamento da nord-ovest di un’area ciclonica. Le temperature in prevalenza sopra la media saranno la caratteristica meteorologica saliente dei prossimi giorni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune modeste piogge a tratti sui monti durante il pomeriggio. Temperature: in aumento di pomeriggio e in calo di sera rispetto a martedì, con differenze anche sensibili e minime a fine giornata; valori non distanti dalla media.

Domani cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti a tratti nuvoloso.

Precipitazioni. Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per qualche modesta pioggia a tratti. Per il resto assenti.

Temperature. In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì. Valori notturni prossimi alla media, valori diurni sopra la media anche di molto.

Venti. Deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 17 cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti a tratti nuvoloso.

Precipitazioni. Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per qualche modesta pioggia a tratti. Per il resto assenti.

Temperature. In aumento anche sensibile rispetto a giovedì.

Venti. Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

Mare. Poco mosso.

Sabato 18 precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo.

Domenica 19 nuvolosità in aumento e poi piogge, più probabilmente nella seconda metà di giornata. Temperature senza variazioni di rilievo prima delle piogge e poi in calo.

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