Meteo Veneto: da domenica sera cambia tutto

Ribaltone meteo in arrivo anche in Veneto, con maltempo a partire da domenica sera. “Fino a domenica mattina il tempo anche sulla nostra regione è sostanzialmente stabile, per un promontorio anticiclonico che si protende dal Nord Africa verso l’Europa; in seguito una moderata circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale fa affluire più nubi, con riduzione dell’escursione termica diurna e qualche probabile fase di precipitazioni sparse“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi tempo un po’ variabile, con nubi anche estese ma alternate a qualche spazio di sereno; precipitazioni assenti, salvo occasionali leggeri fenomeni sulle Dolomiti, eventualmente con fiocchi di neve da circa 2200-2500 m.

Domani cielo perlopiù poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi specie dalla tarda mattinata in poi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura in aumento, specie riguardo alle minime; sulle zone montane, contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota dai quadranti nord-occidentali, localmente tesi nelle prime ore e per il resto da moderati a deboli; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, a tratti moderati sulle zone centro-meridionali e costiere, altrimenti deboli.

Mare. Quasi calmo.

Domenica 12 cielo in genere da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, ma con probabili ulteriori addensamenti in pianura e soprattutto ad ovest di sera.

Precipitazioni. Assenti, salvo qualche modesto fenomeno di sera ad ovest ed occasionalmente sulle Dolomiti, con eventuali fiocchi di neve da 2100-2400 m.

Temperature. Prevalgono un po’ di calo per le minime specie in montagna e un lieve aumento per le massime, salvo locali modeste controtendenze.

Venti. In quota nelle primissime ore deboli con direzione variabile, poi dai quadranti meridionali con intensità da debole a moderata, localmente anche tesi nelle ultime ore; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, moderati di pomeriggio sulle zone centro-meridionali e per il resto perlopiù deboli.

Mare. In genere quasi calmo, ma anche poco mosso di sera a sud.

Lunedì 13 cielo molto nuvoloso o almeno a tratti coperto; probabili fasi di precipitazioni sparse soprattutto sulle zone sud-occidentali della pianura e su quelle montane, con qualche possibile rovescio; limite delle nevicate sui 1900-2200 m; temperature minime in aumento, massime in diminuzione sulle zone interne e stazionarie o in lieve aumento altrove.

Martedì 14 cielo molto nuvoloso o almeno a tratti coperto, a parte qualche temporanea schiarita; probabili fasi di precipitazioni sparse, con qualche possibile rovescio; limite delle nevicate sui 2000-2300 m; temperature minime in contenuta diminuzione, per le massime sono attese in pianura diminuzioni localmente anche sensibili e in montagna contenute variazioni di carattere locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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