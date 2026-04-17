Meteo Veneto: domenica cede la pressione, maltempo fino a martedì

Peggioramento all’orizzonte, con rischio maltempo fino a martedì. “Fino a sabato la presenza dell’anticiclone delle Azzorre garantirà tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Domenica la pressione cederà, per l’avvicinamento di una saccatura da nord che farà il suo ingresso lunedì. Il tempo sulla regione fino a martedì diverrà quindi instabile, a partire dalle zone montane e in seguito anche sulla pianura, con fasi di precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. Le temperature massime saranno ben superiori alla media fino a domenica, per poi calare da lunedì, riportandosi nella media o lievemente inferiori in montagna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane tendenza ad aumento della nuvolosità, specie verso sera. Temperature massime stazionarie o localmente in ulteriore aumento. Venti in pianura deboli/variabili nel pomeriggio; in quota deboli dai quadranti settentrionali.

Domani in pianura sereno o poco nuvoloso per qualche tratto di nuvolosità irregolare; sulle zone montane poco nuvoloso al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni. Nel pomeriggio sulle zone montane sarà possibile qualche locale precipitazione, anche a carattere di rovescio.

Temperature. Senza variazioni di rilievo, salvo locale diminuzione dei valori minimi.

Venti. In pianura deboli dai quadranti orientali, con brezze sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare. Calmo.

Domenica 19 al mattino nubi irregolari alternate a schiarite anche ampie in pianura, specie sulla costa. Nel pomeriggio tendenza ad un generale aumento della nuvolosità.

Precipitazioni. Nel corso della mattina aumenterà gradualmente l’instabilità, con possibilità di qualche prima locale precipitazione sulle zone montane. Nel pomeriggio le precipitazioni, con rovesci ed occasionali temporali, tenderanno ad interessare in maniera sparsa anche le zone pedemontane, e localmente anche la pianura, specie quella centro-settentrionale.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, con possibili moderati rinforzi da nord-est sulla costa in serata. In quota inizialmente moderati da ovest, in successiva rotazione da nord nel pomeriggio.

Mare. In prevalenza calmo, poco mosso verso sera.

Lunedì 20 permarranno condizioni di tempo instabile, con annuvolamenti, anche consistenti, e parziali schiarite, con precipitazioni sparse già dalle prime ore, anche a carattere di rovescio. Temperature minime in calo sulle zone montane, stazionarie altrove; massime in generale calo, localmente anche marcato. Venti deboli/moderati dai quadranti orientali in pianura; in quota moderati dai quadranti occidentali.

Martedì 21 instabile, con annuvolamenti che si alterneranno a parziali schiarite. Probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni. In pianura venti moderati dai quadranti orientali; in quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.