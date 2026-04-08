Meteo Veneto: domenica sera cedimento della pressione

“Un promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo occidentale manterrà il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato salvo ingresso di nuvolosità alta da giovedì. Venerdì, giungerà da nord un nucleo depressionario che scorrerà sul versante orientale dell’Adriatico, determinando un po’ di nuvolosità sulla regione, con possibili locali precipitazioni sulle zone montane. Domenica sera cedimento della pressione con ingresso di venti in quota dai quadranti meridionali e possibilità di qualche precipitazione sui settori occidentali. Le temperature massime non subiranno grandi variazioni, mantenendosi superiori alla media del periodo” queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per tratti di nuvolosità medio-alta e sviluppo di modesti cumuli sulle zone prealpine. Temperature massime in generale lieve diminuzione, ma ancora superiori alla media del periodo. Venti in quota, moderati/tesi da nord-ovest. In pianura venti dai settori orientali, moderati, a tratti tesi sulla costa.

Domani da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per nubi alte e qualche addensamento a ridosso delle Prealpi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In generale calo, salvo locale stazionarietà dei valori massimi in pianura.

Venti. In quota tesi/forti dai quadranti settentrionali; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 10 parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta, a tratti estesa.

Precipitazioni. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di locali precipitazioni sulle zone montane, specie su quelle più settentrionali, eventualmente nevose oltre i 2300/2500 m.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In quota tesi/forti dai quadranti settentrionali, in attenuazione nel pomeriggio; in pianura deboli, a tratti moderati, dai settori orientali.

Mare. Poco mosso.

Sabato 11 sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti, specie a ridosso delle Prealpi al mattino. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota inizialmente moderati/tesi dai quadranti settentrionali, in successiva attenuazione e rotazione da sud-ovest. In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

Domenica 12 nuvolosità irregolare, specie nella seconda parte della giornata e verso sera, quando non si esclude la possibilità di qualche precipitazione sulle zone montane e occidentali della Pedemontana e della pianura. Temperature senza notevoli variazioni. Progressivo ingresso dei venti dai quadranti meridionali in quota; in pianura venti moderati dai quadranti orientali, a tratti tesi sulla costa meridionale in serata.

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