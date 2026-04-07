Meteo Veneto: fase instabile in arrivo venerdì

“Un promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo occidentale manterrà il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato con ingresso di nuvolosità alta da giovedì. Venerdì, giungerà da nord un nucleo depressionario che interesserà il settore adriatico; sulla regione il tempo sarà instabile, con annuvolamenti e probabili precipitazioni sparse, sui settori settentrionali e nord-orientali della pianura; miglioramento da sabato. Le temperature massime, ben superiori alla media a inizio settimana, inizieranno a diminuire da mercoledì, portandosi su valori in media da venerdì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi tempo stabile, con cielo sereno e temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota, da moderati a tesi da nord-ovest; altrove deboli variabili con brezze sulla costa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte, al primo mattino in pianura probabili locali foschie e nebbie, in dissolvimento nelle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni; massime in generale diminuzione, ma ancora superiori alla media del periodo.

Venti. In quota, moderati/tesi da nord-ovest. In pianura, dai settori orientali, moderati, a tratti tesi sulla costa.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Giovedì 9 da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per nubi alte.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In generale calo, salvo locale stazionarietà dei valori massimi.

Venti. In quota moderati/tesi da i quadranti settentrionali; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 10 tempo variabile, a tratti instabile, con cielo irregolarmente nuvoloso. Nel pomeriggio saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, in particolare sui settori nord/nord-orientali, con limite della neve oltre i 2000 m, altrove generalmente assenti o al più locali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione, anche marcata in quota. Venti a tratti tesi, settentrionali in quota, moderati/tesi dai settori orientali in pianura.

Sabato 11 sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, salvo locali annuvolamenti sulle Prealpi al primo mattino. Temperature in generale diminuzione e in media con il periodo. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali. In pianura, nella notte fino a parte della mattinata, venti moderati/tesi dai quadranti orientali, in successiva attenuazione.

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