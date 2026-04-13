Meteo Veneto: maltempo dal pomeriggio-sera, attesi accumuli “consistenti”

Al via fase di maltempo con piogge intense nelle prossime ore in Veneto. “Dal pomeriggio/sera di oggi, lunedì 13, fino alla prima parte di mercoledì 15 condizioni di tempo instabile/perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in particolare sulla fascia prealpina e sulle zone centrorientali dove i quantitativi di precipitazioni potranno essere localmente consistenti. Fase più intensa dalla serata odierna fino alla mattina di martedì“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una depressione è presente sul Mediterraneo centrale e, sebbene in progressivo indebolimento, nella prima parte del periodo richiama aria umida e fresca anche sulla nostra regione; si prevedono pertanto dapprima molte nubi con delle fasi di precipitazioni e ridotta escursione termica diurna, poi variabilità con significativi spazi di sereno e precipitazioni meno probabili, grazie alla moderata espansione di un promontorio anticiclonico da sud-ovest“.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni da sparse a diffuse, più modeste all’inizio e più presenti verso sera, con qualche rovescio su pianura e Prealpi; limite delle nevicate sui 1700-2000 m; temperature in calo rispetto a domenica, specie in montagna; Scirocco in quota, da teso a localmente forte; venti in pianura perlopiù dai quadranti nord-orientali, da moderati a tesi sulle zone costiere e moderati altrove.

Domani cielo coperto, salvo sporadiche schiarite.

Precipitazioni. Fenomeni da diffusi a sparsi, con dei rovesci su pianura e Prealpi; limite delle nevicate in genere dell’ordine dei 2000 m, ma un po’ più basso all’inizio e un po’ più alto dal pomeriggio in poi.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni; per le massime, attese moderate diminuzioni su bassa pianura e costa, contenute variazioni di carattere locale altrove.

Venti. In quota, prevalentemente moderati dai quadranti orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti orientali; sulla pianura in genere da nord-est, prevalentemente moderati.

Mare. Fino al pomeriggio mosso, infine tendente a divenire poco mosso.

Mercoledì 15 tempo variabile o a tratti instabile, con addensamenti nuvolosi alternati ad alcune schiarite.

Precipitazioni. Fasi di fenomeni sparsi, con dei rovesci; probabile cessazione entro sera almeno in pianura; limite delle nevicate in rialzo fino a quote dell’ordine dei 2500 m.

Temperature. Per le minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui in montagna prevalgono le diminuzioni; massime in aumento.

Venti. In quota, da moderati orientali a più spesso deboli settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, sulle zone costiere da moderati a deboli e altrove generalmente deboli.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 16 un po’ di variabilità, con qualche addensamento nuvoloso alternato a spazi di sereno; probabile qualche precipitazione su zone montane e pedemontane, con eventuali fiocchi di neve ad alta quota sulle Dolomiti; temperature minime in contenuto calo e massime in contenuto aumento.

Venerdì 17 un po’ di variabilità, con alcune nubi alternate a spazi di sereno; possibilità di qualche modesta precipitazione su zone montane e alta pianura, con eventuali fiocchi di neve ad alta quota sulle Dolomiti; temperature minime in contenuto aumento; per le temperature massime, attesi aumenti ad alta quota e per il resto contenute variazioni di carattere locale.

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