Meteo Veneto: nubi e instabilità da lunedì

Un fine settimana all’insegna della stabilità e del sole su tutto il Veneto, grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo. Questa parentesi primaverile avrà però vita breve: già dall’inizio della prossima settimana l’atmosfera tornerà più dinamica, con nuvolosità in aumento e rischio maltempo, soprattutto nelle aree montane. “Un promontorio di alta pressione in espansione dal Mediterraneo occidentale renderà il tempo stabile con cielo sereno e clima primaverile fino a tutto il fine settimana. Da lunedì, l’infiltrazione di impulsi umidi, convogliati da una bassa pressione sull’Europa orientale, determinerà un aumento della nuvolosità e potrebbe attivare qualche episodio di instabilità soprattutto in montagna lunedì, forse localmente esteso anche alle aree di pianura martedì. Le temperature, in ripresa venerdì, oscilleranno su valori generalmente superiori alla media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo sereno, salvo lievi innocui cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature in aumento rispetto a giovedì, con valori massimi superiori alla media del periodo. Venti in quota deboli, a tratti moderati, settentrionali; altrove variabili, con brezze lungo la costa e nelle valli.

Domani cielo sereno, al più poco nuvoloso per qualche cumulo pomeridiano sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento le minime, pressoché stazionarie le massime.

Venti. In quota nord-occidentali, deboli o temporaneamente moderati; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Domenica 26 cielo da sereno a poco nuvoloso per nubi alte e in montagna per modesta attività cumuliforme pomeridiana.

Precipitazioni. Assenti; solo sulle zone montane non è escluso qualche piovasco nelle ore più calde.

Temperature. Stazionarie o in ulteriore lieve rialzo le minime in pianura e in leggero calo le massime in quota.

Venti. In quota deboli o moderati dai quadranti occidentali. Altrove variabili con brezze su litorale e pianura limitrofa e nelle valli.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Lunedì 27 a inizio giornata, cielo ancora in prevalenza sereno; dalla mattina nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane, dove dal pomeriggio saranno possibili delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Valori termici tendenzialmente in aumento nelle minime e in calo nelle massime.

Martedì 28 tempo variabile, o anche instabile specie sulle zone montane e pedemontane, dove sarà maggiore la probabilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in locale variazione, massime prevalentemente in calo.

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