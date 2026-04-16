Meteo Veneto: pressione in calo da domenica

Nuova fase di maltempo all’orizzonte, a causa dell’arrivo di un ciclone da Nord/Ovest. “Fino a sabato circolazione anticiclonica, le temperature sopra la media saranno la caratteristica meteorologica saliente. Da domenica pressione in calo per l’avvicinamento da nord-ovest di un’area ciclonica, che porterà piogge più probabilmente lunedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso con qualche pioggia. Temperature più alte rispetto a mercoledì e alla media, anche di molto.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Più alte rispetto a giovedì e alla media, anche di molto.

Venti. Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

Mare. Poco mosso.

Sabato 18 cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo rispetto a venerdì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Domenica 19 nuvolosità in aumento e poi piogge, più probabilmente dal pomeriggio sui monti e verso sera anche sulla pianura. Temperature senza variazioni di rilievo prima delle piogge e poi in calo.

Lunedì 20 alternanza di nuvole, piogge e rasserenamenti con temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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