Meteo Veneto: stabilità fino a domenica mattina

“Fino a domenica mattina il tempo anche sulla nostra regione è sostanzialmente stabile, per un promontorio anticiclonico che si protende dal Nord Africa verso l’Europa; a fine periodo, un po’ più nubi e qualche possibile precipitazione, per una circolazione che da ovest diviene leggermente ciclonica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi prevale un cielo parzialmente nuvoloso, ma con degli spazi di sereno; temperature un po’ più basse rispetto a mercoledì; rinforzi di vento dai quadranti nord-occidentali in alta quota alla sera sulle Dolomiti.

Domani modesta variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati ad alcuni spazi di sereno.

Precipitazioni. Assenti, salvo occasionali leggeri fenomeni sulle Dolomiti, eventualmente con fiocchi di neve da circa 2200-2500 m.

Temperature. Sulle zone pianeggianti, per le minime prevalgono contenute diminuzioni, massime pressochè stazionarie; nelle valli, contenute variazioni di carattere locale; in quota, minime un po’ in aumento e massime in moderata diminuzione.

Venti. In quota nord-occidentali, sulle Dolomiti da forti a tesi e sulle Prealpi da localmente tesi a moderati; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, a tratti moderati sulle zone centro-meridionali e costiere, altrimenti deboli.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo, con attenuazione del moto ondoso più significativa a nord.

Sabato 11 cielo perlopiù poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno e a tratti qualche modesto addensamento.

Precipitazioni. Assenti, salvo dal pomeriggio qualche possibile modesto fenomeno sulle Dolomiti, con eventuali fiocchi di neve da quote dell’ordine dei 2500 m o poco più basse alla sera.

Temperature. Prevale un po’ di aumento, salvo valori localmente stazionari o in leggera diminuzione per le minime sulle zone montane e per le massime nelle valli.

Venti. In quota, prevalentemente moderati da nord-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, a tratti moderati sulle zone centro-meridionali e costiere, altrimenti deboli.

Mare. Da quasi calmo a poco mosso, con moto ondoso meno significativo specie inizialmente a nord e sottocosta.

Domenica 12 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più ampi all’inizio e addensamenti più significativi verso la fine della giornata; per le temperature, in montagna un po’ di aumento, in pianura contenute variazioni di carattere locale.

Lunedì 13 cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, ma con qualche probabile spazio di sereno fino al pomeriggio; possibile qualche temporanea precipitazione anche a carattere di rovescio, più che altro nelle prime ore ad ovest e dalle ore centrali sulle zone montane, con limite delle nevicate sui 1900-2200 m; in pianura e nelle valli, temperature minime in aumento; temperature massime in diminuzione sulle zone montane, in lieve aumento su quelle costiere e senza notevoli variazioni altrove.

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