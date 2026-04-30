Meteo Veneto: stabilità nel weekend del 1° maggio, lunedì pressione in calo

Il Veneto si prepara a un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica, grazie alla persistenza dell’alta pressione che garantirà condizioni in prevalenza soleggiate e asciutte. Solo da lunedì è atteso un graduale cambiamento, con l’arrivo di una circolazione ciclonica da Nord/Ovest che porterà con sé il rischio maltempo. “Fino a domenica circolazione anticiclonica, lunedì pressione in calo per l’avvicinamento da nord-ovest di un’area ciclonica; tra giovedì e venerdì temperature in prevalenza sotto la media, lunedì qualche pioggia verso sera“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: in calo, eccetto aumenti pomeridiani sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì; valori sotto la media in modo leggero/moderato.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo fino al primo mattino e poi in aumento, con differenze anche sensibili rispetto a giovedì. Valori notturni sotto la media anche di molto, valori diurni prossimi alla media.

Venti. Deboli/moderati, fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile.

Mare. Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Sabato 2 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Fino al primo mattino con andamento irregolare e poi in aumento, con differenze leggere/moderate rispetto a venerdì.

Venti. Deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Domenica 3 nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in aumento.

Lunedì 4 nuvolosità in aumento, verso sera qualche pioggia, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.