Meteo Veneto: temperature in calo

Il Veneto si prepara a una fase meteorologica variabile, influenzata dal transito di una saccatura di aria più fresca proveniente dall’Europa nordorientale attesa nei prossimi giorni. Secondo il bollettino di Arpav, la regione vivrà un alternarsi di schiarite e annuvolamenti, con precipitazioni sparse soprattutto nelle aree montane e pedemontane, accompagnate da un temporaneo calo delle temperature rispetto ai valori recenti. “La regione non è interessata da configurazioni bariche significative, salvo una saccatura d’aria fresca il cui transito sull’Italia dall’Europa nord-orientale è atteso per giovedì; sono dunque previsti ampi spazi di sereno a inizio e fine periodo, più nubi in una fase intermedia con alcune probabili precipitazioni; le temperature nel complesso sono destinate temporaneamente a calare rispetto al periodo precedente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi, dapprima ovunque cielo sereno o poco nuvoloso, poi in pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso e in montagna un po’ di variabilità con spazi di sereno e alcuni addensamenti nuvolosi, associati a qualche probabile precipitazione anche a carattere di rovescio; limite delle eventuali nevicate sui 2400-2700 m.

Domani tempo nel complesso variabile, con spazi di sereno più ampi sulla bassa pianura, addensamenti nuvolosi più frequenti sulle zone montane e su parte di quelle pedemontane.

Precipitazioni. Alcuni fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale, più probabili sulle zone pedemontane e soprattutto su quelle montane, nevosi da 2300-2600 m.

Temperature. Su zone montane e parte dell’alta pianura massime in diminuzione, per il resto contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota da deboli a moderati, dai quadranti occidentali; altrove deboli con direzione variabile, a parte locali fasi di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali in pianura specie lungo la costa.

Mare. Per gran parte della giornata quasi calmo, nelle ultime ore poco mosso.

Mercoledì 29 cielo in prevalenza nuvoloso, temporaneamente anche molto nuvoloso, ma con alcuni spazi di sereno.

Precipitazioni. Fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, specie di pomeriggio, nevosi da 2100-2400 m.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale tra cui alcune discrete diminuzioni; massime in diminuzione, salvo locale stazionarietà a sud-est.

Venti. In quota a tratti deboli e più spesso moderati, in genere dai quadranti dapprima occidentali e poi settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura nelle prime ore deboli e poi moderati da nord-est, anche tesi di sera sulla costa.

Mare. Da poco mosso a mosso.

Giovedì 30 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e al più qualche temporaneo addensamento; non si escludono occasionali modeste precipitazioni, nelle primissime ore a sud-ovest e poi in montagna con eventuali fiocchi di neve da quote dell’ordine dei 2000 m; temperature minime in calo; temperature massime sulle Dolomiti in aumento, nelle valli e sulla pianura nord-orientale senza notevoli variazioni, altrove in diminuzione.

Venerdì 1° maggio cielo sereno od al più poco nuvoloso; temperature minime in contenuta diminuzione, salvo locale stazionarietà sulla costa e ad alta quota; temperature massime in aumento.

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