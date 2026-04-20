Meteo Veneto: tempo variabile e a tratti ventilato fino a metà settimana

Giornate con rischio maltempo questa settimana, prima di una tregua stabile. “Correnti debolmente cicloniche pilotate da una bassa pressione sull’Europa orientale renderanno il tempo variabile e a tratti ventilato fino a metà settimana. Da giovedì tenderà a riaffermarsi, almeno temporaneamente, un promontorio anticiclonico in espansione da ovest, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi schiarite anche ampie alternate a nuvolosità irregolare, a tratti consistente; possibili precipitazioni sporadiche e discontinue, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature diurne in diminuzione rispetto a domenica. Venti in quota deboli occidentali, in pianura da deboli a moderati dai settori orientali.

Domani nuvolosità irregolare alternata a spazi di cielo sereno, più significativi nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni discontinue, che occasionalmente potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, soprattutto a partire dalle ore centrali.

Temperature. In diminuzione, salvo le massime in pianura che risulteranno stazionarie o anche un po’ in rialzo tra il centro e il nord-est.

Venti. In quota deboli/moderati nord-occidentali; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali moderati, a tratti tesi specie in prossimità della costa, dove in serata potranno subire ulteriori rinforzi.

Mare. Da poco mosso, con moto ondoso in intensificazione fino a mosso in serata.

Mercoledì 22 a tratti ancora nuvoloso fino alla mattina, poi nuvolosità in diminuzione fino a risultare cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. In prevalenza assenti.

Temperature. In diminuzione le minime e in pianura anche le massime, che sulle zone montane saranno stazionarie o in locale variazione.

Venti. In quota da moderati a tesi, inizialmente da nord-ovest, poi in rotazione fino a diventare nord-orientali. In pianura fino al pomeriggio moderati o anche tesi da nord-est, in seguito in attenuazione fino a diventare deboli variabili.

Mare. In prevalenza mosso.

Giovedì 23 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibile formazione di modesti cumuli in prossimità dei rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in ulteriore lieve calo, massime in ripresa. Venti, in quota tesi settentrionali, in pianura moderati occidentali.

Venerdì 24 cielo sereno o poco nuvoloso per velature soprattutto fino alle ore centrali. Precipitazioni assenti. Temperature prevalentemente in rialzo, salvo lievi, locali controtendenze.

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