Meteo Veneto: temporaneo calo delle temperature

In Veneto periodo all’insegna della variabilità, con una breve fase instabile a metà periodo seguita da un ritorno del bel tempo. Dopo giornate iniziali in parte soleggiate, il transito di aria più fresca porterà nuvolosità, qualche precipitazione e un temporaneo calo delle temperature tra mercoledì e giovedì, prima di una nuova fase stabile e più mite verso il weekend. “La regione non è interessata da configurazioni bariche significative, salvo una saccatura d’aria fresca il cui transito sull’Italia dall’Europa nord-orientale è atteso nelle ore a cavallo tra mercoledì e giovedì; sono dunque previsti ampi spazi di sereno a inizio e fine periodo, più nubi in una fase intermedia con alcune probabili precipitazioni e un temporaneo calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo nel complesso variabile, con spazi di sereno più ampi sulla bassa pianura, addensamenti nuvolosi più frequenti sulle zone montane e su parte di quelle pedemontane; alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale, più probabili sulle zone pedemontane e soprattutto su quelle montane, nevose da 2400-2700 m; clima diurno un po’ più fresco rispetto ai giorni precedenti su zone montane e parte dell’alta pianura.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con alcune fasi di schiarita specie nelle prime ore in pianura e di sera sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, specie dal pomeriggio, nevosi da 2200-2500 m.

Temperature. In diminuzione, salvo valori minimi almeno localmente stazionari o in leggero aumento sulla bassa pianura.

Venti. In quota prevalentemente moderati, in genere dai quadranti dapprima occidentali e poi settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sull’entroterra pianeggiante da nord-est, nelle prime ore deboli e poi moderati; sulla costa nord-orientali, nelle primissime ore da deboli a moderati, poi da moderati a tesi.

Mare. Nelle prime ore da quasi calmo a poco mosso, poi da poco mosso a mosso.

Giovedì 30 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e qualche temporaneo addensamento più probabile sulle zone montane e occasionalmente sull’alta pianura.

Precipitazioni. Generalmente assenti salvo possibilità di locali modesti fenomeni, nelle primissime ore a sud e in quelle diurne sulle zone montane con eventuali fiocchi di neve da circa 1800-2100 m.

Temperature. Minime in contenuto calo; per le massime si prevedono aumenti sulle Dolomiti, contenute variazioni di carattere locale sul resto delle zone montane e sulla parte più a nord-est della pianura, diminuzioni altrove.

Venti. In quota, moderati dai quadranti settentrionali; nelle valli, in genere deboli con direzione variabile; sull’entroterra pianeggiante dai quadranti orientali, fino al pomeriggio moderati e di sera deboli; sulla costa nord-orientali, fino al pomeriggio tesi e di sera moderati.

Mare. In prevalenza mosso, anche molto mosso al mattino, ma tendente a divenire poco mosso nelle ore pomeridiane.

Venerdì 1 cielo sereno od al più poco nuvoloso, senza precipitazioni; temperature minime in contenuta diminuzione, salvo locali contenute controtendenze sulla costa e in quota; temperature massime in moderato aumento.

Sabato 2 cielo da sereno a poco nuvoloso, senza precipitazioni salvo al più occasionali modesti fenomeni da metà giornata sulle Dolomiti, eventualmente con fiocchi di neve solo sulle vette più alte; per le temperature spiccano moderati aumenti delle massime su Prealpi ed entroterra pianeggiante, per il resto sono attese contenute variazioni di carattere locale.

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