Meteo Veneto: variabilità con maggiori spazi di sereno

Al via una tregua dal maltempo in Veneto. “A inizio periodo si esaurisce gradualmente una moderata depressione centrata tra l’Italia e il Nord Africa, che sulla nostra regione ha portato correnti umide con molte nubi e delle precipitazioni; in seguito la circolazione si fa leggermente anticiclonica e permette una variabilità con maggiori spazi di sereno, nubi meno insistenti e precipitazioni più rade, oltre ad una significativa ripresa dell’escursione termica diurna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo coperto, salvo sporadiche schiarite, con temperature diurne sotto la norma; alcune fasi di precipitazioni sparse, con qualche possibile rovescio su pianura e Prealpi; limite delle nevicate in rialzo fino a circa 2100-2400 m.

Domani nelle prime ore cielo da molto nuvoloso o coperto a irregolarmente nuvoloso, poi tempo variabile con nubi alternate a schiarite probabilmente più ampie di sera.

Precipitazioni. Fasi di fenomeni sparsi, con qualche possibile rovescio, più probabili nelle prime ore sulle zone centro-meridionali e nel pomeriggio su quelle montane; limite delle nevicate in rialzo fino a quote dell’ordine dei 2500 m.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale; massime in aumento.

Venti. In quota, nelle prime ore moderati sud-orientali e poi deboli dai quadranti settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente dai quadranti orientali fino al pomeriggio e da quelli meridionali in seguito, sulle zone centro-meridionali e costiere da moderati a deboli, altrove generalmente deboli.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 16 tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni. Probabili fenomeni sparsi specie di pomeriggio più che altro su zone montane e pedemontane, con eventuali fiocchi di neve ad alta quota sulle Dolomiti.

Temperature. Minime in contenuto calo, massime in contenuto aumento.

Venti. In quota dai quadranti settentrionali, da deboli a moderati coi rinforzi un po’ più significativi nel pomeriggio; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 17 un po’ di variabilità, con alcune nubi alternate a spazi di sereno; possibilità di qualche modesta precipitazione su zone montane e pedemontane, con eventuali fiocchi di neve ad alta quota sulle Dolomiti; discreto aumento delle temperature minime soprattutto in pianura; per le temperature massime, attesi aumenti ad alta quota e per il resto contenute variazioni di carattere locale.

Sabato 18 variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; probabili alcune precipitazioni su zone montane e alta pianura, più che altro di pomeriggio, con occasionali rovesci ed eventuali fiocchi di neve ad alta quota sulle Dolomiti; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui delle diminuzioni sulla bassa pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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