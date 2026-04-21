Meteo Veneto: variabilità fino a domani

Residuo maltempo fino a domani, poi seguirà una fase di sole e stabilità. “Fino a mercoledì, la regione si troverà sotto la marginale influenza di correnti debolmente cicloniche convogliate da una bassa pressione sull’Europa orientale: il tempo sarà variabile e a tratti ventilato. Da giovedì tenderà a riaffermarsi un promontorio anticiclonico in espansione da ovest, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato fino al fine settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi alternanza di spazi di sereno anche ampi e annuvolamenti irregolari, a tratti più consistenti. Possibilità di qualche precipitazione anche carattere di rovescio o temporale, a partire dalle zone montane e pedemontane e in estensione almeno a parte della pianura nel tardo pomeriggio/sera; limite della neve in abbassamento fino a circa 1500-1800 m. Temperature massime in calo, salvo locali controtendenze sulla pianura, specie tra centro e nord-est. Venti, in quota moderati nord-occidentali; in pianura dai settori orientali da deboli a moderati, a tratti tesi dalla sera specie in prossimità della costa.

Mercoledì 22 a tratti nuvoloso per nubi residue fino alla mattina e per qualche cumulo pomeridiano sulle zone montane e pedemontane; per il resto cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, anche se non è esclusa la possibilità di qualche residua precipitazione tra la notte ed il primo mattino e sulle Prealpi anche di qualche piovasco nelle ore centrali.

Temperature. In diminuzione le minime e in pianura anche le massime, che sulle zone montane saranno stazionarie o in locale variazione.

Venti. In quota moderati, inizialmente da nord-ovest, poi in rotazione fino a diventare nord-orientali. In pianura fino al pomeriggio moderati o anche tesi da nord-est, in seguito in attenuazione fino a diventare deboli variabili.

Mare. Da mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso.

Giovedì 23 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibile formazione di modesti cumuli in prossimità dei rilievi e passaggi di nubi medio-alte verso sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore lieve calo o stazionarie in quota; massime in ripresa.

Venti. In quota tesi settentrionali, in pianura deboli o moderati occidentali.

Mare. Poco mosso fino a metà giornata, poi calmo o quasi calmo.

Venerdì 24 cielo sereno o al più poco nuvoloso per velature. Precipitazioni assenti. Temperature prevalentemente in rialzo, salvo lievi, locali controtendenze.

Sabato 25 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura e per innocui cumuli pomeridiani sui rilievi. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie.

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