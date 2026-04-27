Meteo, weekend nero negli USA: tornado killer in Texas e fiamme indomabili nel Midwest

La furia degli elementi ha travolto il cuore degli Stati Uniti durante un fine settimana di estrema criticità meteorologica, lasciando dietro di sé una scia di distruzione che attraversa diversi Stati dal Sud al Midwest. Sabato notte un tornado ha colpito con violenza la contea di Wise, nel Nord del Texas, provocando almeno 2 morti e trasformando interi quartieri residenziali in cumuli di detriti sotto l’oscurità del cielo notturno. Mentre le squadre di soccorso faticano a farsi strada tra strade interrotte e linee elettriche abbattute, il bilancio dei danni materiali appare già grave, con decine di famiglie rimaste senza una casa e un numero imprecisato di strutture rase al suolo dalla forza del vento. Questa ondata di maltempo non sembra voler concedere tregua, mantenendo milioni di cittadini in uno stato di allerta costante per il rischio di nuove formazioni nuvolose pericolose e alluvioni lampo improvvise che minacciano di aggravare una situazione già profondamente compromessa in diverse aree del Paese.

Scia di distruzione tra Texas e Oklahoma

L’assalto dei tornado ha colpito duramente la contea di Wise intorno alle 22 di sabato. Il giudice della contea, JD Clark, ha descritto una situazione critica, con soccorritori impegnati a raggiungere i feriti nonostante i blocchi stradali causati dai detriti e dai cavi elettrici caduti. Oltre alle 2 vittime accertate, 6 persone sono state trasportate in ospedale, mentre almeno 20 nuclei familiari hanno perso la propria abitazione. L’evento si inserisce in una settimana di meteo estremo che ha visto oltre 30 tornado e 230 segnalazioni di grandine negli Stati Uniti centrali. Giovedì scorso un enorme vortice ha attraversato il Nord dell’Oklahoma, ferendo 10 persone e danneggiando circa 40 case, oltre a colpire marginalmente una base aerea locale.

Allerta meteo per i prossimi giorni

Il National Weather Service ha lanciato avvertimenti severi per le prossime ore. Le popolazioni che vivono tra l’Oklahoma, il Kansas e il Missouri nordoccidentale devono prepararsi a tempeste potenzialmente letali, capaci di produrre grandine di grosse dimensioni e raffiche di vento superiori ai 110 km/h.

La Georgia assediata dagli incendi

Parallelamente alla furia del vento, il Sud/Est del Paese sta affrontando un’emergenza incendi. In Georgia 2 enormi roghi hanno già incenerito oltre 16mila ettari e distrutto 120 abitazioni. L’incendio denominato “Highway 82“, divampato il 20 aprile a causa di un palloncino metallico che ha colpito i cavi dell’alta tensione, ha causato la perdita di case più significativa mai registrata nello Stato per un singolo incendio boschivo. Un secondo rogo, il “Pineland Road fire“, è divampato nel fine settimana a causa delle scintille prodotte da un’operazione di saldatura nei pressi del confine con la Florida. Oltre 150 altri focolai minori stanno impegnando i vigili del fuoco, mentre il fumo denso ha fatto scattare l’allarme per la qualità dell’aria in diverse città. L combinazione tra siccità, venti caldi e la presenza di alberi morti a terra dopo il passaggio dell’uragano Helene nel 2024 ha creato un terreno ideale per la propagazione incontrollata delle fiamme.