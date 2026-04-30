Misteriosa luce verde appare nel cielo delle Hawaii: probabilmente un raro fenomeno atmosferico

Un video che mostra una misteriosa luce verde nel cielo al tramonto sopra le Hawaii nel weekend del 25-26 aprile ha lasciato tutti a bocca aperta. KHON riporta che la visione sopra Keahole Point ha lasciato perplessi i funzionari della base militare locale, del Dipartimento dei Trasporti e dell’Osservatorio. Tuttavia, la causa più probabile è un raro fenomeno atmosferico a bassa luminosità. Una naturale supposizione sarebbe che questo colore verde provenisse dall’aurora boreale. Ma perché l’aurora boreale sia visibile alle Hawaii, dovrebbe essere in corso una tempesta geomagnetica estrema, poiché le Hawaii si trovano per lo più a latitudini inferiori a quelle di Cuba. Un’altra spiegazione potrebbe essere un lampo verde, ma questo si verifica sull’oceano al tramonto, non più in alto nel cielo dopo il tramonto.

Il fenomeno dell’airglow

La spiegazione più probabile è un fenomeno noto come “airglow“, diffuso dalle onde di gravità. Esistono diversi esempi di cieli verdi a bande simili, osservati in Kansas nel 2001 e in Cile nel 2016. Anche gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno fotografato un anello di luminescenza atmosferica verde e rossa che circonda la Terra.

Secondo Atmospheric Optics, l’airglow si forma ad altitudini simili a quelle dell’aurora boreale. La luce verde emessa dagli atomi di ossigeno eccitati dai raggi ultravioletti del Sole brilla a circa 96 chilometri sopra la superficie terrestre. Le onde di gravità a lento movimento creano queste strutture a bande.

Sebbene esistano fotografie dell’airglow, non è possibile vederlo a occhio nudo. La luce generata è al di sotto della soglia di percezione cromatica umana. L’airglow può essere osservato solo con fotocamere a bassa luminosità o con lunghe esposizioni. Questo spiega perché Jake Asuncion, che ha filmato il cielo verde, sia rimasto sorpreso nel vederlo dopo aver visionato il filmato.