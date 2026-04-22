Mistero negli USA: l’FBI indaga sulla scomparsa e la morte di almeno 10 scienziati

L’FBI ha annunciato l’apertura di una vasta indagine federale per fare luce su una serie di decessi e sparizioni misteriose che ha coinvolto almeno 10 scienziati e membri del personale legati a settori di ricerca altamente sensibili negli Stati Uniti. L’operazione, condotta in stretta collaborazione con il Dipartimento dell’Energia, il Dipartimento della Guerra e le forze dell’ordine locali, punta a chiarire un enigma che suscita crescenti timori per la sicurezza nazionale, sebbene al momento non sussistano prove concrete di un filo conduttore tra i vari episodi. Tra le persone coinvolte figurano 4 ricercatori attivi nell’area di Los Angeles, un dettaglio che ha spinto la Commissione di Vigilanza della Camera a chiedere delucidazioni immediate ad agenzie chiave come la NASA, proprietaria del Jet Propulsion Laboratory (JPL) di La Cañada Flintridge, la struttura di eccellenza presso cui lavoravano 3 di queste figure.

L’allarme della politica e le rassicurazioni della NASA

Il presidente Donald Trump ha recentemente confermato di essere stato informato sui fatti, definendo la situazione estremamente seria e auspicando risposte in tempi brevi, previste nell’arco di una settimana e mezza. L’intervento della politica si è fatto più pressante con le dichiarazioni dei rappresentanti James Comer ed Eric Burlison, i quali hanno scritto una lettera sottolineando come questi eventi possano rappresentare una grave minaccia per il Paese e per chi ha accesso a segreti scientifici di vitale importanza. Tuttavia, le agenzie coinvolte invitano alla prudenza. Bethany Stevens, portavoce della NASA, ha ribadito l’impegno alla trasparenza, specificando che l’agenzia sta cooperando attivamente con le autorità, ma ha aggiunto che al momento non vi è alcun indizio di una minaccia alla sicurezza nazionale legata direttamente alla NASA stessa.

Le vittime e il mistero in California

L’attenzione degli investigatori si concentra in particolare sui 4 professionisti gravitanti attorno al JPL e al Caltech, scomparsi o deceduti in un arco temporale di 4 anni. La prima vittima accertata è Michael David Hicks, esperto di comete e asteroidi al JPL, morto il 30 luglio 2023 all’età di 59 anni per cause mai rese note. Esattamente un anno dopo, la stessa sorte è toccata al fisico sessantunenne del JPL Frank Maiwald, anch’egli deceduto senza una causa della morte resa pubblica.

A queste perdite si aggiungono 2 casi più recenti e controversi. Monica Jacinto Reza, scienziata dei materiali presso il JPL, è svanita nel nulla il 22 giugno 2025 durante un’escursione sul Monte Waterman, nelle San Gabriel Mountains. La polizia della contea di Los Angeles mantiene il caso aperto, pur precisando che non vi sono al momento indizi di un atto criminale né, in base ai controlli incrociati con altre giurisdizioni, prove di legami con altre sparizioni. Infine, il 16 febbraio l’astrofisico del Caltech Carl Grillmair è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sotto il portico della sua casa di Llano. Per l’omicidio è stato incriminato il 29enne Freddy Snyder, già arrestato lo scorso dicembre perché sospettato di essersi introdotto illegalmente nella proprietà dello scienziato.