Montagna, neve in Garfagnana: recuperati 3 giovani escursionisti in difficoltà

Nella serata di domenica 12 aprile, i tecnici della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana sono intervenuti per prestare aiuto a 3 giovani escursionisti in difficoltà sui monti della Garfagnana. I ragazzi, partiti da Foce Rasori e diretti verso il rifugio Orto di Donna e successivamente al bivacco K2, hanno incontrato condizioni difficili a causa della presenza di neve lungo il percorso. Impossibilitati a proseguire in sicurezza, hanno richiesto assistenza. Una squadra del Soccorso Alpino li ha raggiunti sul posto e li ha accompagnati a valle in sicurezza.