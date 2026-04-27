Monti Sibillini, neve record: Lago di Pilato e Palazzo Borghese pronti a rinascere | FOTO

Sui Monti Sibillini la primavera 2026 sta regalando uno scenario che negli ultimi anni si era vista sempre più di rado: tanta neve in quota, con un manto ancora continuo e abbondante sopra i 1800 metri circa. Le perturbazioni di fine inverno e l’aria fredda arrivata a più riprese hanno mantenuto bianco a lungo il cuore del massiccio, preparando il terreno a un disgelo lento e graduale, ideale per i delicati ambienti d’alta quota.

Ne sono un esempio perfetto i laghi dei Sibillini, in particolare il Lago di Pilato e il laghetto effimero di Palazzo Borghese. Grazie al buon innevamento accumulato durante l’inverno, questi bacini stanno arrivando alla fase del disgelo in condizioni decisamente favorevoli. Per il Lago di Pilato ci vorrà ancora un po’ prima di parlare di riempimento vero e proprio, ma la neve presente nelle conche superiori è una garanzia di acqua preziosa nelle prossime settimane.

Nel frattempo, il protagonista è il piccolo laghetto effimero di Palazzo Borghese. Nelle immagini provenienti dalla zona, realizzate da Giordano Trasciatti, si nota una conca ancora colma di neve, con il bacino ormai prossimo a formarsi. La neve che ricopre il catino, una volta iniziata la fusione più decisa, andrà ad alimentare lo specchio d’acqua temporaneo, che ogni anno appare e scompare seguendo i ritmi della stagione. Più il disgelo sarà graduale, più a lungo il laghetto potrà resistere prima di prosciugarsi.

Questo tipo di annata rappresenta una boccata d’ossigeno per l’alta montagna dei Sibillini, messa spesso alla prova da inverni poveri di neve e primavere troppo calde e anticipate. Un innevamento generoso, che arriva in buone condizioni fino ad aprile, non è solo spettacolo per gli occhi di escursionisti e appassionati, ma anche una riserva d’acqua fondamentale per laghi, torbiere e sorgenti che dipendono proprio dalla lenta fusione dei nevai.

In un contesto climatico sempre più altalenante, vedere conche ancora ben imbiancate e bacini effimeri pronti a rinascere è un segnale incoraggiante. I Sibillini, almeno per quest’anno, possono contare su una primavera che profuma di montagna “old style”, con la neve che detta ancora i tempi dell’acqua e del paesaggio d’alta quota.