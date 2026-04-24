Napoli, crolla edificio in centro: Vigili del Fuoco sul posto | VIDEO

Dalle prime ore della notte, i Vigili del Fuoco sono impegnati nel centro cittadino di Napoli a seguito del crollo parziale di un edificio di 4 piani, al momento disabitato. Le squadre di soccorso stanno operando sul posto anche con l’ausilio di mezzi meccanici, come escavatori, per verificare l’eventuale presenza di persone coinvolte sotto le macerie. A scopo precauzionale, alcune strutture adiacenti sono state evacuate. Le operazioni di messa in sicurezza e verifica dell’area sono tuttora in corso.