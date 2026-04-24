Nessuna nuova frana sulla SP45: rassicurazioni dalla Città Metropolitana di Messina

La Città Metropolitana di Messina interviene con una comunicazione ufficiale per fare chiarezza sulle notizie circolate nelle ultime ore riguardo la SP45 nel tratto vicino a Massa San Nicola. Il punto centrale, di forte interesse per cittadini e automobilisti, è netto: non si è verificata alcuna nuova frana lungo l’arteria. Secondo quanto precisato dall’ente, lungo la strada provinciale 45 non si registrano nuovi episodi di dissesto. L’area interessata resta esclusivamente quella già colpita dalla frana del 10 gennaio, localizzata al km 10+500. L’episodio segnalato nelle ultime ore ha riguardato soltanto un problema marginale, ovvero un parziale cedimento delle transenne che delimitano il cantiere. Un evento che non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza complessiva.

La comunicazione sottolinea infatti che non ci sono state conseguenze né sulla stabilità del versante né sulla sicurezza della carreggiata, elemento fondamentale per chi percorre quotidianamente questo tratto.

Viabilità sempre garantita nonostante i lavori

Un altro aspetto rilevante riguarda la circolazione. La SP45 è sempre rimasta aperta e percorribile, anche durante le fasi più delicate degli interventi. Permangono le limitazioni già previste dopo l’evento di gennaio, tra cui il senso unico alternato, necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di ripristino. Tuttavia, non si è mai arrivati alla chiusura totale della strada, scongiurando disagi più gravi per residenti e pendolari.

I lavori attualmente in corso si collocano nella fase finale del cantiere. Dopo una prima fase dedicata agli interventi di consolidamento, si sta procedendo con il riempimento dell’area franata, passaggio decisivo per il completo recupero della sede stradale. Il cronoprogramma iniziale prevedeva una conclusione anticipata delle attività, ma le condizioni meteorologiche avverse delle ultime settimane hanno causato un rallentamento. Nonostante ciò, viene confermato che il completamento delle opere è ormai imminente.

Il coordinamento tecnico sul campo

Le attività sono dirette da Biagio Privitera, dirigente della 3ª Direzione “Viabilità e Protezione Civile”, e coordinate costantemente sul posto da Gaetano Maggioloti, responsabile del Servizio Progettazione e manutenzione stradale della Zona Omogenea Messina Ionica – Alcantara. La presenza costante dei tecnici sul campo ha garantito un monitoraggio continuo della situazione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento.

Le parole del vicesindaco metropolitano

A rafforzare il messaggio di rassicurazione è intervenuto il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro, che ha dichiarato: “non si è verificata alcuna nuova frana – ha precisato il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro – e la strada è sempre rimasta aperta alla circolazione. I lavori stanno procedendo secondo le attività previste e si trovano ormai nella fase finale. L’impegno tecnico e amministrativo è stato continuo e concreto: a breve restituiremo ai cittadini una viabilità pienamente sicura e priva di limitazioni”.

Il completamento degli interventi consentirà a breve il ritorno alla normale circolazione lungo la SP45, senza limitazioni. Un passaggio atteso da cittadini e automobilisti, che vedono avvicinarsi la conclusione di una fase complessa ma gestita con continuità operativa. La comunicazione istituzionale firmata dal responsabile dell’Ufficio Comunicazione, Giuseppe Spanò, e dal responsabile del Servizio Gabinetto Istituzionale, G. Maggioloti, punta dunque a ristabilire una corretta informazione e a rassicurare l’opinione pubblica: la situazione è sotto controllo e il ritorno alla piena normalità è ormai prossimo.