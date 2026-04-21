Neurochirurgia della base cranica: al Neuromed una nuova tecnica salva i movimenti oculari e dimezza i tempi in sala

La frontiera della neurochirurgia della base cranica segna oggi un importante passo avanti grazie a una metodologia innovativa che promette di salvaguardare con maggiore efficacia la qualità della vita dei pazienti. Un intervento in questa delicata area anatomica comporta storicamente un elevato rischio di danneggiare i nervi che controllano i movimenti degli occhi, noti come nervi oculomotori. Le conseguenze di tali lesioni possono essere invalidanti, manifestandosi con fenomeni che vanno dalla visione doppia alla seria difficoltà nel coordinare lo sguardo. Per rispondere a questa sfida, l’I.R.C.C.S. Neuromed ha sviluppato e validato una nuova tecnica, nata dalla collaborazione con prestigiosi centri di neurochirurgia italiani ed internazionali, che permette di monitorare in modo più semplice ed efficace questi nervi durante l’atto chirurgico, fornendo allo specialista un riscontro immediato e costante sulla loro integrità funzionale.

Un approccio innovativo per il monitoraggio intraoperatorio

Il cuore della ricerca, recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Neurosurgical Review, risiede in una modalità innovativa di posizionamento degli elettrodi per il monitoraggio intraoperatorio. Lo studio è stato condotto su un campione di quaranta pazienti sottoposti a intervento per tumori della base cranica presso l’Istituto di Pozzilli. La procedura è stata introdotta nel protocollo clinico dal neurochirurgo Paolo di Russo, a seguito di un’esperienza di specializzazione durata un anno presso l’ospedale Lariboisiere di Parigi, e rappresenta oggi una pratica di routine nelle sale operatorie del centro molisano. L’aspetto rivoluzionario riguarda la gestione diretta degli strumenti: la tecnica prevede infatti che gli elettrodi vengano inseriti direttamente dal neurochirurgo nei muscoli oculari, eliminando la necessità di procedure aggiuntive o del supporto di un oculista in sala, semplificando così l’intera organizzazione logistica dell’intervento.

La riduzione dei tempi e l’impatto sulla sicurezza del paziente

Uno dei vantaggi più evidenti di questo nuovo approccio è la significativa contrazione dei tempi di preparazione. In un ambito dove ogni minuto può fare la differenza, la capacità di rendere la procedura più snella si traduce in un beneficio diretto per il paziente e per l’equipe medica. Il dottor di Russo spiega chiaramente l’impatto di questa evoluzione: “Questa tecnica permette di posizionare gli elettrodi in pochi minuti, mentre in passato era necessario un intervento più complesso che richiedeva anche oltre un’ora. È quindi un approccio molto più rapido e meno invasivo per il paziente”. Grazie a questa rapidità, il monitoraggio oculomotore diventa accessibile e sistematico, permettendo di valutare in tempo reale l’integrità dei nervi durante le fasi più delicate della chirurgia attraverso due modalità complementari.

Correlazione clinica e successo post-operatorio

L’efficacia della metodica non si limita alla semplicità d’esecuzione, ma si estende alla capacità predittiva sugli esiti clinici. Quando i segnali elettrofisiologici rimangono stabili durante l’operazione, il rischio che il paziente presenti deficit post-operatori risulta estremamente basso. Al contrario, ogni minima variazione registrata può segnalare una sofferenza del nervo, permettendo al chirurgo di correggere immediatamente la propria manovra. A tal proposito, Paolo di Russo sottolinea l’affidabilità del sistema: “I dati che abbiamo raccolto mostrano una chiara correlazione tra ciò che osserviamo durante l’intervento e l’esito dopo l’operazione. Questo significa che possiamo avere un’indicazione molto affidabile su come il paziente starà al risveglio e anche nei giorni successivi”. La ricerca ha confermato che la procedura è sicura e presenta un tasso di complicanze estremamente ridotto.

Una tecnica applicabile ai tumori più complessi

La versatilità della tecnica ne permette l’applicazione sistematica negli interventi più critici della base cranica. In particolare, i benefici maggiori si riscontrano nel trattamento di patologie oncologiche come i meningiomi petroclivali, i meningiomi della clinoide anteriore e i neurinomi situati in stretta prossimità dei nervi oculomotori. L’integrazione di questo monitoraggio nel flusso di lavoro del Neuromed è resa possibile da un’attività consolidata di neurofisiologia che garantisce un controllo continuo della funzione nervosa. Questo lavoro sinergico è fondamentale per il successo della procedura, come evidenziato dai tecnici di monitoraggio intraoperatorio Viviana Baiano e Fabio Di Rienzo: “Abbiamo potuto validare questa metodica grazie a un lavoro di squadra tra neurochirurghi e neurofisiologi, integrando il monitoraggio continuo della funzione del nervo con l’atto chirurgico. Questo ci permette di aumentare la sicurezza negli interventi più complessi”.

Prospettive future per la qualità di vita dei pazienti

Sebbene i risultati derivino da uno studio monocentrico, l’evidenza scientifica prodotta apre le porte a una diffusione su larga scala di questo approccio nel panorama neurochirurgico mondiale. L’obiettivo primario resta la preservazione delle funzioni neurologiche e il miglioramento della qualità di vita di chi deve affrontare patologie così severe. L’I.R.C.C.S. Neuromed si conferma dunque un punto di riferimento internazionale per la ricerca e la terapia delle malattie del sistema nervoso. Attraverso l’unione tra pratica clinica all’avanguardia e ricerca scientifica, il centro di Pozzilli continua a promuovere un’alleanza tra medici e ricercatori volta a garantire cure sempre più precise e meno impattanti, guidate dai più recenti sviluppi della scienza medica mondiale.