Niente tute, niente Luna: il ritardo tecnologico che minaccia il Programma Artemis

Il sogno di riportare l’umanità sulla superficie lunare entro la fine del decennio potrebbe scontrarsi con un ostacolo tanto basilare quanto insormontabile: l’assenza del giusto abbigliamento protettivo. Un recente e severo rapporto pubblicato dall’Office of Inspector General (OIG), l’organo di revisione contabile della NASA, ha lanciato un allarme riguardante lo sviluppo delle tute spaziali di nuova generazione. Secondo i revisori, i lavori procedono a un ritmo eccessivamente a rilento, sollevando seri dubbi sulla reale possibilità di avere l’equipaggiamento pronto in tempo per la missione di allunaggio Artemis, prevista per il 2028. Le scadenze fissate inizialmente dall’agenzia americana si sono rivelate, alla prova dei fatti, un azzardo ottimistico e, con ogni probabilità, del tutto inattuabili. Il rischio concreto, evidenziato nero su bianco nel documento ufficiale, è che le prime tute dimostrative non vedano la luce prima del 2031, sforando i tempi sia per il ritorno sulla Luna sia per l’utilizzo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, il cui pensionamento operativo è già fissato per l’anno 2030.

Un contratto insidioso e aspettative irrealistiche

Nel 2022, la NASA ha dato il via al programma Exploration Extravehicular Activity Services (xEVAS), stanziando 3,1 miliardi di dollari per lo sviluppo di 2 tipologie di tute: una destinata ad affrontare la microgravità della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e l’altra progettata per le passeggiate sulla superficie lunare. La scelta è ricaduta su Axiom Space e Collins Aerospace. Quest’ultima ha però abbandonato il progetto nel 2024, riconoscendo apertamente l’impossibilità di rispettare le stringenti tempistiche imposte.

L’OIG punta il dito contro la natura stessa dei contratti stipulati, basati su un prezzo fisso e incentrati sulla fornitura di un servizio. Questa strategia, pensata per trasferire i rischi di sforamento del budget sui costruttori privati e per stimolare una nuova economia spaziale commerciale, si è scontrata duramente con la complessa realtà dello sviluppo di tecnologie inedite. Affidare la creazione di attrezzature altamente sperimentali con contratti a prezzo fisso ha introdotto enormi incognite tecniche, finanziarie e di programmazione. A questo si aggiunge un requisito giudicato “eccessivamente gravoso” dal rapporto: obbligare le aziende a presentare offerte sia per le tute lunari che per quelle destinate alla ISS ha limitato drasticamente il bacino di imprese in grado di accettare la sfida, in un settore dove, fino a quel momento, non esisteva alcun mercato commerciale.

Il paradosso della standardizzazione mancata

Un altro grave errore di valutazione evidenziato dai revisori riguarda la decisione della NASA di non imporre uno standard tecnico universale a tutti i produttori. Le future tute spaziali dovranno interfacciarsi in modo impeccabile con una miriade di veicoli e moduli delle missioni Artemis, dai lander commerciali ai rover pressurizzati, fino ai moduli abitativi. L’assenza di linee guida condivise per sistemi fondamentali come le camere d’equilibrio, le dimensioni dei portelloni e le interfacce sta già creando preoccupanti problemi di interoperabilità.

Il rapporto cita un caso pratico ed emblematico. Blue Origin, una delle aziende in corsa per costruire il lander lunare delle future missioni Artemis, ha progettato l’area di vestizione e svestizione degli astronauti basandosi su un documento di riferimento fornito dalla NASA. Axiom Space, al contrario, ha deciso di utilizzare un connettore completamente diverso per le proprie tute. Di conseguenza, per rendere compatibile il lander di Blue Origin con l’equipaggiamento di Axiom, sarà necessario apportare costose e complesse modifiche al modulo dell’equipaggio, o sviluppare un hardware specifico. Un problema logistico ed economico che, come sottolinea l’OIG, una semplice standardizzazione avrebbe facilmente evitato.

Le alternative e il futuro di Artemis

Di fronte alle palesi difficoltà di Axiom Space – un’azienda che fino all’assegnazione del contratto non aveva alcuna esperienza pregressa nella costruzione di tute spaziali – la NASA mantiene comunque una possibile via d’uscita. Il programma xEVAS consente infatti all’agenzia di nominare nuovi fornitori in corso d’opera. Realtà del calibro di SpaceX, Genesis Engineering Solutions e ILC Dover sono già al lavoro su soluzioni alternative. Tuttavia, se il progetto di Axiom dovesse fallire o subire ulteriori rallentamenti, le conseguenze sull’esplorazione spaziale americana sarebbero pesanti. La NASA potrebbe trovarsi costretta a ripiegare sulle tute attualmente in uso, tecnologie datate, decisamente meno performanti e del tutto inadatte alle ambiziose manovre previste per l’esplorazione lunare.

In uno scenario del genere, l’agenzia dovrebbe rivedere in modo significativo l’intera tabella di marcia. I piani attuali prevedono che la missione Artemis III del 2027 testi le procedure di attracco nello Spazio, preparando il terreno per la storica Artemis IV del 2028, che dovrebbe riportare gli astronauti sulla superficie della Luna. Anche i lavori sui veicoli di atterraggio, affidati alla competizione tra SpaceX e Blue Origin, presentano incognite e potenziali difetti di progettazione, come evidenziato in un altro recente rapporto dell’OIG. La corsa verso la Luna è entrata nel vivo, ma raggiungere il traguardo nel 2028 diventerà impossibile se gli astronauti non avranno letteralmente niente da mettersi.