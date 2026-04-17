Nuova passeggiata spaziale cinese: l’equipaggio della Shenzhou-21 ha completato la 3ª EVA

L’equipaggio della missione Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong ha completato la sua 3ª attività extraveicolare: lo ha annunciato l’Agenzia spaziale cinese per i voli con equipaggio. In un comunicato stampa, l’agenzia ha dichiarato che il comandante della missione, il colonnello Zhang Lu, e l’ingegnere spaziale, il maggiore Wu Fei, sono rientrati nel modulo scientifico Wentian, dopo aver fluttuato per circa 5 ore e mezza all’esterno della colossale stazione orbitale. Il 3° membro dell’equipaggio, Zhang Hongzhang, specialista del carico utile e scienziato dell’Accademia cinese delle scienze, è rimasto all’interno della stazione di Tiangong per fornire supporto.

La 27ª passeggiata spaziale

Con l’assistenza dei controllori di terra e l’utilizzo di un braccio robotico, il team ha completato tutte le operazioni assegnate, tra cui l’installazione di schermi di protezione contro i detriti spaziali e il controllo delle condizioni delle apparecchiature extraveicolari. La passeggiata spaziale è stata la 27ª effettuata dagli astronauti cinesi e la 7ª condotta da Zhang Lu, rendendo il 49enne originario dello Hunan il nuovo detentore del record per il maggior numero di passeggiate spaziali effettuate da un astronauta cinese. Il comandante della missione ha effettuato 4 passeggiate spaziali durante il suo primo viaggio nello Spazio: la missione Shenzhou-15, della durata di 6 mesi, iniziata nel novembre 2022.

L’equipaggio Shenzhou-21 sta conducendo il 16° volo spaziale con equipaggio della Cina ed è diventato il 10° gruppo di residenti a bordo della Tiangong, che attualmente è l’unica stazione spaziale operativa gestita in modo indipendente da una singola nazione. I 3 astronauti sono a bordo della stazione da oltre 5 mesi, dal loro arrivo il 1° novembre. Zhang Lu e i suoi compagni di squadra hanno condotto numerosi esperimenti scientifici relativi alla biologia spaziale, alla fisiologia umana e alla fisica della microgravità, oltre alle operazioni di routine come il monitoraggio ambientale in orbita, l’ispezione e la manutenzione delle apparecchiature e la sistemazione del carico. Hanno completato un’esercitazione di risposta alle emergenze di pressione dell’intero sistema, un addestramento alla sopravvivenza in orbita in situazioni di emergenza e i preparativi per le attività extraveicolari.

La missione Shenzhou-21

A seguito di un’analisi e una valutazione approfondite, l’agenzia ha rivelato che la missione Shenzhou-21 verrà prolungata di circa un mese. Tale modifica ha lo scopo di convalidare ulteriormente le tecnologie a supporto dei voli spaziali con equipaggio di lunga durata e di sfruttare appieno i materiali riportati dalla navicella Shenzhou-21. La navicella Shenzhou-21 è stata lanciata a fine novembre per un volo senza equipaggio verso la stazione spaziale Tiangong, in seguito a un incidente che aveva danneggiato un finestrino della capsula di rientro dell’equipaggio della missione Shenzhou XX. A bordo della navicella si trovavano numerose provviste destinate alla stazione spaziale. Secondo quanto dichiarato dall’agenzia, per il resto della loro missione, l’equipaggio della Shenzhou-21 continuerà a svolgere missioni scientifiche e tecniche in corso.