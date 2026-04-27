Nuove opportunità terapeutiche per il cheratocono: le lenti intraoculari ICL

Il cheratocono è una patologia della cornea che può compromettere gravemente la qualità della vista, rendendo spesso difficile una correzione adeguata attraverso l’uso di occhiali. Tuttavia, i recenti sviluppi nel trattamento del cheratocono, emersi durante il 3rd World Keratoconus Congress svoltosi a Firenze, offrono nuove opportunità terapeutiche, specialmente per i pazienti con malattia stabile o stabilizzata. In particolare, tra gli interventi più discussi c’è l’utilizzo delle lenti intraoculari ICL, una tecnologia che sta trovando applicazione anche nella correzione dei difetti visivi legati al cheratocono.

Il Cheratocono e i suoi effetti sulla vista

Il cheratocono è una condizione progressiva che altera la forma della cornea, provocando distorsioni visive significative. Questo disturbo, che colpisce principalmente i giovani adulti, può portare a visione distorta, sdoppiata o scarsamente nitida, influenzando in modo concreto la vita quotidiana. Dalla guida alle attività lavorative, fino alle azioni più semplici come leggere o guardare un film, il cheratocono rende difficile svolgere compiti che normalmente non richiederebbero sforzo visivo. È per questo che una diagnosi precoce è cruciale: permette di identificare la patologia in tempo e intervenire tempestivamente per rallentare o fermare la sua evoluzione. Nei casi in cui la malattia sia già stabile o stabilizzata, la possibilità di migliorare la funzione visiva diventa un obiettivo più realistico grazie alle opzioni terapeutiche moderne.

Lenti ICL: un nuovo orizzonte per il trattamento del cheratocono

Una delle principali innovazioni discusse durante il congresso di Firenze è stata l’introduzione delle lenti intraoculari ICL come soluzione terapeutica per il cheratocono. Queste lenti, già utilizzate con successo per trattare difetti visivi come miopia, astigmatismo e ipermetropia, potrebbero ora diventare un’opzione anche per i pazienti con cheratocono. Le ICL vengono inserite all’interno dell’occhio attraverso una micro-incisione e sono biocompatibili, senza alterare la struttura della cornea. L’intervento per l’inserimento delle ICL è considerato rapido, minimamente invasivo e consente generalmente un recupero visivo veloce.

Il professor Cosimo Mazzotta, Presidente del Congresso, ha spiegato che “il cheratocono induce difetti visivi complessi, diversi dai comuni difetti di vista come miopia o astigmatismo, e spesso non correggibili bene con gli occhiali. Nei pazienti con cheratocono stabile o stabilizzato, le lenti ICL possono rappresentare un valido aiuto per migliorare la vista, a condizione che l’astigmatismo sia regolare oppure che la cornea sia stata precedentemente regolarizzata con un trattamento laser”.

Vantaggi delle lenti ICL per il cheratocono

Uno dei principali vantaggi delle ICL è la loro stabilità a lungo termine. A differenza di altre soluzioni che possono richiedere modifiche della cornea durante il corso della vita, le lenti intraoculari offrono una stabilità maggiore nel tempo. Questo è particolarmente importante nel trattamento del cheratocono, una malattia che può causare modifiche nel tempo alla struttura della cornea.

Il dottor Andrea Russo, Responsabile del Gruppo Refrattivo Italiano, ha sottolineato che “uno degli enormi vantaggi dell’ICL è la stabilità nel tempo e negli anni, perché quando facciamo una chirurgia corneale andiamo a modificare la cornea, che è un organo del nostro corpo, un tessuto che, pertanto, va incontro a piccole modificazioni e cambiamenti nel corso della vita. Le ICL al contrario, sono lenti che, rispetto ad altre tecniche, hanno indubbiamente il vantaggio di essere più stabili nel tempo. È ovvio che l’ICL è inserita all’interno di un occhio che stabile non è, però, se noi cominciamo con un trattamento stabile, a quel punto l’unica piccola variabile sarà l’occhio nel quale è stata inserita. Ma anche lì un vantaggio della lente intraoculare è la reversibilità o l’aggiornabilità: se tra 15, 20 o 30 anni il paziente ne avrà necessità, potremo cambiare facilmente l’ICL vecchia con una di potere aggiornato”.

Questo aspetto della reversibilità e aggiornabilità delle lenti ICL è particolarmente apprezzato dai pazienti, poiché consente di affrontare cambiamenti visivi che potrebbero manifestarsi nel lungo periodo senza dover sottoporsi a nuove chirurgie invasive.

La scelta del trattamento: un percorso personalizzato

Non tutti i pazienti con cheratocono sono idonei per l’impianto delle ICL. La scelta dipende da una serie di fattori, tra cui la stabilità della malattia, la forma della cornea e i risultati degli esami diagnostici. È essenziale che il percorso terapeutico sia personalizzato e segua un approccio su misura per ogni paziente. Gli specialisti, infatti, sottolineano l’importanza di rivolgersi a centri esperti nella diagnosi e nel trattamento del cheratocono, che possano offrire un piano terapeutico preciso e basato sulla situazione individuale.

Il messaggio principale emerso dal congresso di Firenze è chiaro: grazie all’innovazione e a un approccio personalizzato, oggi anche i pazienti con cheratocono possono sperare in nuove opportunità terapeutiche per migliorare la loro qualità visiva, contribuendo così a una vita quotidiana più funzionale e soddisfacente.

Guardare al futuro con maggiore fiducia

Le lenti ICL rappresentano una delle soluzioni più promettenti per il trattamento del cheratocono, grazie alla loro stabilità nel tempo, alla minima invasività dell’intervento e alla possibilità di una futura aggiornabilità. Sebbene non tutti i pazienti possano accedere a questo trattamento, le tecnologie moderne e un approccio sempre più personalizzato offrono nuove prospettive di miglioramento visivo per chi è affetto da questa patologia. La diagnosi precoce e l’avanzamento delle terapie rappresentano, quindi, una risorsa fondamentale per affrontare con maggiore fiducia il futuro visivo dei pazienti con cheratocono.